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Espreso.tvСпортЛидер сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции

Лидер сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции


фото: sporbasin
Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить выступления в турецком "Фенербахче"

Об этом сообщает Sporbasin.com.

Турецкий клуб уже начал делать попытки оформить такой трансфер, а сам футболист провел переговоры с агентом. Скауты стамбульского клуба будут следить за 29-летним украинцем в сегодняшнем матче отбора Евро-2020 Украина - Сербия.

В этом сезоне Коноплянка провел 21 матч в составе гельзенкирхенской команды, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2020 года.

В сезоне, который завершившился, "Фенербахче" занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграет в еврокубках.

  • 4 июня бывший генеральный директор "Ливерпуля" Йен Эйр рассказал, как из-за владельца "Днепра" Игоря Коломойского в 2014 году сорвался трансфер Евгения Коноплянки в английский клуб.
  • 30 мая футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что с радостью бы вернулся в "Днепр" .

 

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