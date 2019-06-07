Лидер сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции

7 июня, 2019, 12:29

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить выступления в турецком "Фенербахче"

Об этом сообщает Sporbasin.com.

Турецкий клуб уже начал делать попытки оформить такой трансфер, а сам футболист провел переговоры с агентом. Скауты стамбульского клуба будут следить за 29-летним украинцем в сегодняшнем матче отбора Евро-2020 Украина - Сербия.

В этом сезоне Коноплянка провел 21 матч в составе гельзенкирхенской команды, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2020 года.

В сезоне, который завершившился, "Фенербахче" занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграет в еврокубках.