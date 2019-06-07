Лидер сборной Украины может перебраться в чемпионат Турции
7 июня, 2019, 12:29
Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить выступления в турецком "Фенербахче"
Об этом сообщает Sporbasin.com.
Турецкий клуб уже начал делать попытки оформить такой трансфер, а сам футболист провел переговоры с агентом. Скауты стамбульского клуба будут следить за 29-летним украинцем в сегодняшнем матче отбора Евро-2020 Украина - Сербия.
В этом сезоне Коноплянка провел 21 матч в составе гельзенкирхенской команды, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2020 года.
В сезоне, который завершившился, "Фенербахче" занял 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции и не сыграет в еврокубках.
- 4 июня бывший генеральный директор "Ливерпуля" Йен Эйр рассказал, как из-за владельца "Днепра" Игоря Коломойского в 2014 году сорвался трансфер Евгения Коноплянки в английский клуб.
- 30 мая футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что с радостью бы вернулся в "Днепр" .