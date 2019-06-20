Гибель журналиста Комарова: дело переквалифицировали на убийство

20 июня, 2019, 12:47

Производство о нападении на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Дело об избиении журналиста Вадима Комарова переквалифицировано как умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже опросили в рамках расследования более 1320 человек и отработали видео из более чем 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения Комарова в день нападения. Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что оперативники ждут разрешения на разглашение части материалов дела, чтобы обратиться к журналистам за помощью в идентификации подозреваемых.

"В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотоработы лиц, причастных к этому правонарушению, для того, чтобы мы могли идентифицировать скорей правонарушителей", - сказал Князев.