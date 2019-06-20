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Espreso.tvОбществоГибель журналиста Комарова: дело переквалифицировали на убийство

Гибель журналиста Комарова: дело переквалифицировали на убийство

Производство о нападении на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Дело об избиении журналиста Вадима Комарова переквалифицировано как умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже опросили в рамках расследования более 1320 человек и отработали видео из более чем 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения Комарова в день нападения. Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что оперативники ждут разрешения на разглашение части материалов дела, чтобы обратиться к журналистам за помощью в идентификации подозреваемых.

"В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотоработы лиц, причастных к этому правонарушению, для того, чтобы мы могли идентифицировать скорей правонарушителей", - сказал Князев.

  • Напомним, неизвестные напали на Вадима Комарова в центре Черкасс 4 мая. В ночь на 20 июня Комаров умер после 46 дней пребывания в коме.
  • Председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил уверенность, что нападение на журналиста было совершено из-за его профессиональной деятельности.
  • Полиция расследует 3 версии причин нападения на Комарова.
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