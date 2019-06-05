В мае в Украине зафиксировали семь нападений на журналистов

5 июня, 2019, 18:44

В мае два нападения на сотрудников медиа произошли в Одессе, а также по одному - в Киеве, Черкассах, Днипре, Херсоне и на Волыни

Об этом сообщил в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

По его словам, самым жестоким и резонансным нападением в мае стало избиение черкасского журналиста и блогера Вадима Комарова. Утром 4 мая прохожие увидели на улице в Черкассах жестоко избитого журналиста и вызвали "скорую". Уже месяц Вадим без сознания, находится в состоянии медицинской комы, врачи говорят, что "положительной динамики нет ..." - третья часть головного мозга повреждена.

Коллеги Комарова подозревают, что нападение произошло из-за его острых критических статей. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство и тому подобное. В 2016 году журналиста уже пытались застрелить.

Председатель НСЖУ Томиленко отмечает, что нападение на черкасского журналиста Комарова уже можно назвать одним из самых тяжелых за последние несколько лет.

Также Томиленко выразил свою обеспокоенность из-за отсутствия регулярных отчетов правоохранителей. Создается впечатление, что никто не собирается наказывать нападавших. Это в свою очередь, влияет на деятельность журналистов. Ведь после отсутствия сдвигов в уголовном производстве против злоумышленников, они чувствуют себя в опасности.