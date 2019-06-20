Убийство журналиста Комарова: полиция расследует 3 версии

20 июня, 2019, 11:40

Правоохранители отрабатывают 3 версии убийства журналиста Вадима Комарова

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций полиции Черкасской Дмитрий Грищенко в Facebook.

У следствия есть три основные рабочие версии;

профессиональная деятельность потерпевшего; внезапная ссора с неустановленным лицом; убийство из корыстных побуждений.

Отмечается, что за 46 дней с момента нападения на Комарова полицейские провели несколько обзоров места происшествия, где изъяли информацию для следствия, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.

Также назначили комплекс судебных экспертиз для установления личности нападавшего, провели поквартирный обход домов, расположенных неподалеку от места нападения, допросили более 1300 человек, просмотрели более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего.

Напомним, в ночь на четверг, 20 июня, скончался черкасский журналист Вадим Комаров, 46 дней находился в коме после нападения на него неизвестных в центре Черкасс.