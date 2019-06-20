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Espreso.tvОбществоВ Черкассах после нападения неизвестных умер журналист-расследователь Вадим Комаров

В Черкассах после нападения неизвестных умер журналист-расследователь Вадим Комаров

В ночь на четверг, 20 июня, скончался черкасский журналист Вадим Комаров, который 46 дней находился в коме после нападения на него неизвестных в центре Черкасс

Об этом сообщил в Facebook секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.

"Сегодня ночью умер Вадим Комаров ... Пусть земля ему будет пухом, а Господь примет его душу там, где праведные. 46 дней, находясь в искусственной коме, его тело боролось за жизнь в этом мире и душа таки выбрала Царство Небесное и Вечный покой ... Искренние соболезнования родным и близким и всем, кто вспоминает Вадима добрым словом ", - написал Макеев.

Секретарь НСЖУ также раскритиковал ход следствия по нападению на Комарова.

"Убийцы и заказчики убийства не найдено и не наказаны ... Две недели назад я задавал острые вопросы представителям правоохранительных органов по совершенно очевидных вещей, связанных с расследованиями Вадима Комарова, которые, на мой взгляд, странным образом находятся вне поля зрения следствия, которое, опять же, по-моему, излишне тайно ", - добавил Макеев.

В то же время председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил уверенность, что нападение на журналиста было совершено из-за его профессиональной деятельности.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, нарушал резонансные темы ", - написал Томиленко.

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