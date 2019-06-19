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Espreso.tvОбществоЗапрет Украины на вывоз леса-кругляка попал в отчет Еврокомиссии как барьер в торговле с ЕС

Запрет Украины на вывоз леса-кругляка попал в отчет Еврокомиссии как барьер в торговле с ЕС


фото: 1NEWS.COM.UA
В отчете Европейской комиссии по торговле и инвестициям за 2018 год упомянут спор с Киевом о запрете экспорта необработанной древесины из Украины

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Случай с недавним началом процедуры Украины по Соглашению об ассоциации (относительно запрета на экспорт древесины) - что, собственно говоря, событие 2019 года, - показывает, что при необходимости Комиссия не стесняется перейти к двустороннему урегулированию споров, как это предусмотрено в ее соглашениях о свободной торговле ", - говорится в документе.

В отчете говорится, что Китай является наиболее торгово ограниченным партнером ЕС из 37 барьерами, зарегистрированными в 2018 году - это на четыре больше, чем годом ранее, что повлияло на экспорт ЕС на сумму 25,7 млрд евро.

Россия заняла второе место с 34 барьерами. Торговая напряжение между ЕС и США также увеличилась в прошлом году до 23 барьеров - на четыре больше, чем 2017 года, что повлияло на экспорт ЕС на сумму 6,8 млрд евро.

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  • Напомним, недавно Еврокомиссия обнародовала отчет о протекционизме в отношении ЕС. Согласно данным Еврокомиссии, протекционизм в мире достиг рекордно высокого уровня в прошлом году из-за новых барьеров по ограничению торговли Китая и США.

  • Напомним, закон о 10-летнем запрете экспорта лесо- и пиломатериалов в необработанном виде Верховная Рада приняла в апреле 2015 года.

  • Эсперты отмечают, что разрешение на экспорт леса-кругляка в Европу поможет избежать контрабанды , уклонения предпринимателей от налогов и хаотической вырубки деревьев.

  • В декабре 2017 уже сообщалось, что очередной транш от ЕС возможен при условии отмены в Украине моратория на экспорт леса-кругляка.

  • Представители ЕС отмечали, что запрет на експроту леса-кругляка не предотвращает вырубку лесов , а также ограничивает свободную торговлю.

  • Согласно исследованиям британской неправительственной организации Earthsight, которая исследовала 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в 1 млрд евро в 2017 г..

  • К тому же, по оценкам исследователей, 40% этого леса было вырублено или продано незаконно

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