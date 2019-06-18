Протекционизм в мире вырос до рекордного уровня - отчет Еврокомиссии
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Европейской комиссии.
Согласно документу, в 2018 году 23 страны, не входящие в ЕС, установили 45 новых торговых барьеров, в результате чего их общее количество достигло рекордного уровня в 425 мер в 59 различных странах.
Большинство торговых барьеров установили в Китае и Алжире, за которыми следуют Соединенные Штаты и Индия, что оказало наибольшее влияние на сектор информационных технологий и драгоценные металлы.
"Во всем мире мы видим возросшую угрозу протекционизма, особенно со стороны Китая и США, и это очень беспокоит. К сожалению, глобальная тенденция, и мы не видим ее в краткосрочной перспективе", - заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем .
По данным Еврокомиссии, сегодня в Китае действуют 37 мер, ограничивающих экспорт из стран ЕС, в РФ - 34. Индия и Индонезия ввели 25 протекционистских мер, США - 23.
-
Напомним, 12 мая США повысили с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $200 млрд.
-
Ранее Трамп написал в Twitter , что США до конца недели поднимут с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму $200 млрд.
-
Этот твит привел к обвалу на китайском фондовом рынке , а также обвалил мировые цены на нефть.
-
Обострение торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в $600 млрд.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-