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Espreso.tvОбществоПротекционизм в мире вырос до рекордного уровня - отчет Еврокомиссии

Протекционизм в мире вырос до рекордного уровня - отчет Еврокомиссии

Согласно данным Еврокомиссии, протекционизм в мире достиг рекордно высокого уровня в прошлом году из-за новых барьеров по ограничению торговли Китая и США

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Европейской комиссии.

Согласно документу, в 2018 году 23 страны, не входящие в ЕС, установили 45 новых торговых барьеров, в результате чего их общее количество достигло рекордного уровня в 425 мер в 59 различных странах.

Большинство торговых барьеров установили в Китае и Алжире, за которыми следуют Соединенные Штаты и Индия, что оказало наибольшее влияние на сектор информационных технологий и драгоценные металлы.

"Во всем мире мы видим возросшую угрозу протекционизма, особенно со стороны Китая и США, и это очень беспокоит. К сожалению, глобальная тенденция, и мы не видим ее в краткосрочной перспективе", - заявила на пресс-конференции комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем .

По данным Еврокомиссии, сегодня в Китае действуют 37 мер, ограничивающих экспорт из стран ЕС, в РФ - 34. Индия и Индонезия ввели 25 протекционистских мер, США - 23.

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