Суд над подозреваемыми в сбивании MH-17 будет в Нидерландах, - Луценко
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Отмечается, что государственное обвинение, соответственно, будет поддерживать национальная прокуратура Нидерландов.
Параллельно с судебным процессом на территории Украины и других стран-членов международной совместной следственной группы (ССГ) будет продолжаться досудебное расследование обстоятельств сбивания самолета Малайзийских авиалиний рейса МН-17 в формате, который предусмотрен соглашением о создании международной ССГ с целью установления других лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению.
Ранее сообщалось, что следователи Нидерландов не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых в сбивании MH17.
Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 г., назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.
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