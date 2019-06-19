Суд над подозреваемыми в сбивании MH-17 будет в Нидерландах, - Луценко

19 июня, 2019, 15:38

После передачи материалов в отношении подозреваемых суд будет проходить на территории Нидерландов на основании национального законодательства этой страны

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Отмечается, что государственное обвинение, соответственно, будет поддерживать национальная прокуратура Нидерландов.

Параллельно с судебным процессом на территории Украины и других стран-членов международной совместной следственной группы (ССГ) будет продолжаться досудебное расследование обстоятельств сбивания самолета Малайзийских авиалиний рейса МН-17 в формате, который предусмотрен соглашением о создании международной ССГ с целью установления других лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что следователи Нидерландов не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых в сбивании MH17.

Напомним, в среду, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014 г., назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых.