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Espreso.tvСпортЛунин заявил, что готов к конкуренции в "Реале"

Лунин заявил, что готов к конкуренции в "Реале"


фото: Eurosport
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин заявил, что не боится конкуренции с Куртуа

Слова Лунина приводит Football Hub .

"Готов конкурировать с Куртуа за первый номер" Реала "? Я для этого туда и перешел", - сказал Лунин.

Украинец также прокомментировал информацию, он остаетесь на следующий сезон в "Реале".

"Когда мне скажут что-то лично, тогда буду реагировать. Ну, может быть, кто-то должен определенную информацию. А, может, просто так пишут", - сказал экс-вратарь "Зари" и "Днепра".

В последнее время Лунин выступал на правах аренды за "Леганес", за который сыграл 6 матчей.

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