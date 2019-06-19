Лунин заявил, что готов к конкуренции в "Реале"
19 июня, 2019, 14:29
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин заявил, что не боится конкуренции с Куртуа
Слова Лунина приводит Football Hub .
"Готов конкурировать с Куртуа за первый номер" Реала "? Я для этого туда и перешел", - сказал Лунин.
Украинец также прокомментировал информацию, он остаетесь на следующий сезон в "Реале".
"Когда мне скажут что-то лично, тогда буду реагировать. Ну, может быть, кто-то должен определенную информацию. А, может, просто так пишут", - сказал экс-вратарь "Зари" и "Днепра".
В последнее время Лунин выступал на правах аренды за "Леганес", за который сыграл 6 матчей.
- 18 июня стало известно, что украинский голкипер Андрей Лунин станет вторым вратарем "Реала" после Куртуа.
- 13 июня стало известно, что болельщики "Реала" выступили за то, чтобы украинец Андрей Лунин играл в составе мадридцев .
- 29 мая украинца Андрея Лунина назвали будущим главным вратарем "Реала" .
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