Лунин заявил, что готов к конкуренции в "Реале"

19 июня, 2019, 14:29

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин заявил, что не боится конкуренции с Куртуа

Слова Лунина приводит Football Hub .

"Готов конкурировать с Куртуа за первый номер" Реала "? Я для этого туда и перешел", - сказал Лунин.

Украинец также прокомментировал информацию, он остаетесь на следующий сезон в "Реале".

"Когда мне скажут что-то лично, тогда буду реагировать. Ну, может быть, кто-то должен определенную информацию. А, может, просто так пишут", - сказал экс-вратарь "Зари" и "Днепра".

В последнее время Лунин выступал на правах аренды за "Леганес", за который сыграл 6 матчей.