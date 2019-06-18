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Espreso.tvСпортЛунин станет вторым вратарем "Реала"

Лунин станет вторым вратарем "Реала"


фото: Eurosport
Украинский голкипер Андрей Лунин станет вторым вратарем "Реала" после Куртуа

Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания, Навас и Люка Зидан покинут команду, а Андрей Лунин вернется из аренды в "Леганесе" и станет дублером Куртуа.

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