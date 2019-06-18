18 июня, 2019, 08:53

Украинский голкипер Андрей Лунин станет вторым вратарем "Реала" после Куртуа

Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания, Навас и Люка Зидан покинут команду, а Андрей Лунин вернется из аренды в "Леганесе" и станет дублером Куртуа.