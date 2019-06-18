Лунин станет вторым вратарем "Реала"
18 июня, 2019, 08:53
Украинский голкипер Андрей Лунин станет вторым вратарем "Реала" после Куртуа
Об этом сообщает Goal.com.
По данным издания, Навас и Люка Зидан покинут команду, а Андрей Лунин вернется из аренды в "Леганесе" и станет дублером Куртуа.
- Напомним, 13 июня стало известно, что болельщики "Реала" выступили за то, чтобы украинец Андрей Лунин играл в составе мадридцев.
- 29 мая украинца Андрея Лунина назвали будущим главным вратарем "Реала" .
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