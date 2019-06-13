Фаны "Реала" хотят видеть Лунина в воротах мадридцев

13 июня, 2019, 15:07

Болельщики "Реала" выступили за то, чтобы украинец Андрей Лунин играл в составе мадридцев

Об этом сообщает Marca.

Авторитетное испанское издание проводит голосование на своем сайте, предлагая каждому желающему высказать свое мнение об игроках мадридского Реала. Кого из них они хотят видеть в команде в следующем сезоне, а кого - нет.

Среди предложенных игроков нашлось место и для украинского вратаря Андрея Лунина. Большинство (55%) посетителей сайта (на момент публикации проголосовавших было более 33 тысяч) хотят видеть голкипера в команде в следующем сезоне.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании Лунин выступал за "Леганес", который хочет продлить аренду вратаря.