Фаны "Реала" хотят видеть Лунина в воротах мадридцев
13 июня, 2019, 15:07
Болельщики "Реала" выступили за то, чтобы украинец Андрей Лунин играл в составе мадридцев
Об этом сообщает Marca.
Авторитетное испанское издание проводит голосование на своем сайте, предлагая каждому желающему высказать свое мнение об игроках мадридского Реала. Кого из них они хотят видеть в команде в следующем сезоне, а кого - нет.
Среди предложенных игроков нашлось место и для украинского вратаря Андрея Лунина. Большинство (55%) посетителей сайта (на момент публикации проголосовавших было более 33 тысяч) хотят видеть голкипера в команде в следующем сезоне.
В прошлом розыгрыше чемпионата Испании Лунин выступал за "Леганес", который хочет продлить аренду вратаря.
- 12 июня голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин рассказал, за счет чего удалось одолеть в полуфинале чемпионата мира-2019 Италию и пробиться в финал турнира.
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