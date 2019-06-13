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Espreso.tvСпортФаны "Реала" хотят видеть Лунина в воротах мадридцев

Фаны "Реала" хотят видеть Лунина в воротах мадридцев


фото: XSPORT.ua
Болельщики "Реала" выступили за то, чтобы украинец Андрей Лунин играл в составе мадридцев

Об этом сообщает Marca.

Авторитетное испанское издание проводит голосование на своем сайте, предлагая каждому желающему высказать свое мнение об игроках мадридского Реала. Кого из них они хотят видеть в команде в следующем сезоне, а кого - нет.

Среди предложенных игроков нашлось место и для украинского вратаря Андрея Лунина. Большинство (55%) посетителей сайта (на момент публикации проголосовавших было более 33 тысяч) хотят видеть голкипера в команде в следующем сезоне.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании Лунин выступал за "Леганес", который хочет продлить аренду вратаря.

  • 12 июня голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин рассказал, за счет чего удалось одолеть в полуфинале чемпионата мира-2019 Италию и пробиться в финал турнира.

 

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