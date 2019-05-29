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Espreso.tvСпортЛунина назвали будущим главным вратарем "Реала"

Лунина назвали будущим главным вратарем "Реала"


фото: twitter
Экс-ассистент главного тренера сборной Украины и "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о ситуации с будущим украинского голкипера "Реала" Андрея Лунаина, который на правах аренды выступает в "Леганесе"

Об этом Рианчо рассказал в интервью Tribuna.com .

"Что в Испании говорят о Лунине? Думают, что в будущем он будет главным вратарем" Реала ". Он очень молод. Ему нужно постоянно играть. Если он не будет вторым в команде, а третьим, то ему надо идти в аренду по игровую практику ", - сказал испанец.

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