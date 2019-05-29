Лунина назвали будущим главным вратарем "Реала"
29 мая, 2019, 10:19
Экс-ассистент главного тренера сборной Украины и "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о ситуации с будущим украинского голкипера "Реала" Андрея Лунаина, который на правах аренды выступает в "Леганесе"
Об этом Рианчо рассказал в интервью Tribuna.com .
"Что в Испании говорят о Лунине? Думают, что в будущем он будет главным вратарем" Реала ". Он очень молод. Ему нужно постоянно играть. Если он не будет вторым в команде, а третьим, то ему надо идти в аренду по игровую практику ", - сказал испанец.
- Напомним, 21 мая фаны высказались о будущем Андрея Лунина в "Реале".
- 17 мая стало известно, что болельщики "Реала" выразили поддержку украинскому вратарю Андрею Лунину.
- 15 мая главный тренер испанского футбольного клуба "Леганес" Маурисио Пеллегрино рассказал о перспективах оставить в команде украинца Андрея Лунина.