Лунина назвали будущим главным вратарем "Реала"

29 мая, 2019, 10:19

Экс-ассистент главного тренера сборной Украины и "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о ситуации с будущим украинского голкипера "Реала" Андрея Лунаина, который на правах аренды выступает в "Леганесе"

Об этом Рианчо рассказал в интервью Tribuna.com .

"Что в Испании говорят о Лунине? Думают, что в будущем он будет главным вратарем" Реала ". Он очень молод. Ему нужно постоянно играть. Если он не будет вторым в команде, а третьим, то ему надо идти в аренду по игровую практику ", - сказал испанец.