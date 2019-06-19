Гибель Дмитрия Тымчука: Рада досрочно закрыла заседание

19 июня, 2019, 15:09

Глава Верховной Рады Андрей Парубий выразил соболезнования семье и близким Тымчука от имени парламента

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Народные депутаты минутой молчания почтили память Дмитрия Тымчука. После этого глава Верховной Рады заявил, что сегодня уже нецелесообразно рассматривать поправки к проекту Избирательного кодекса и закрыл заседание парламента на 10 минут раньше.

"Коллеги, только что поступила информация, она уже полностью проверена, что в Киеве в собственной квартире трагически погиб наш коллега Дмитрий Тимчук. Мы знали его как великого украинского патриота, подполковника запаса, координатора "Информационного сопротивления", который с 2014 года очень много сделал для освещения правды о российской агрессии в Украине ", - сказал Парубий на заседании Рады.