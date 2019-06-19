Гибель Дмитрия Тымчука: Рада досрочно закрыла заседание
19 июня, 2019, 15:09
Глава Верховной Рады Андрей Парубий выразил соболезнования семье и близким Тымчука от имени парламента
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Народные депутаты минутой молчания почтили память Дмитрия Тымчука. После этого глава Верховной Рады заявил, что сегодня уже нецелесообразно рассматривать поправки к проекту Избирательного кодекса и закрыл заседание парламента на 10 минут раньше.
"Коллеги, только что поступила информация, она уже полностью проверена, что в Киеве в собственной квартире трагически погиб наш коллега Дмитрий Тимчук. Мы знали его как великого украинского патриота, подполковника запаса, координатора "Информационного сопротивления", который с 2014 года очень много сделал для освещения правды о российской агрессии в Украине ", - сказал Парубий на заседании Рады.
- Напомним, в среду, 19 июня, Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.
- Дмитрий Тимчук - украинский военный, политический журналист и народный депутат. Подполковник запаса, координатор группы "Информационное сопротивление".
- Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и российскую диверсионную деятельность в Украине.
- Полиция не исключает версию умышленного убийства по делу о гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука
- Гибель нардепа от "Народного фронта" и координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука вызвала бурную реакцию у украинцев в соцсетях
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