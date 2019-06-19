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Espreso.tvОбществоГибель Дмитрия Тымчука: в соцсетях вспоминают его борьбу против агрессии РФ

Гибель Дмитрия Тымчука: в соцсетях вспоминают его борьбу против агрессии РФ

Гибель нардепа от "Народного фронта" и координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука вызвала бурную реакцию у украинцев

В Facebook пользователи оставляют сообщения со словами сожаления, упоминания о борьбе Тымчука против российского нашествия, а также выражают версии о его гибели.

"Погиб наш друг, великий украинский патриот Дмитрий Тимчук. Это болезненная потеря для Украины и для каждого из нас. Мое глубокое соболезнование родным и близким Дмитрия. Вечная ему память", - написал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Погиб Дмитрий Тымчук, мой коллега, депутат, который так много сделал для Украины с начала российской агрессии. Ужасная новость. Дмитрий был честным и порядочным патриотом. Вечная память", - написал нардеп от "Народного фронта", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Он был хорошим человеком. Мудрым. Сильным. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно выяснят все обстоятельства его смерти. Москва любит такие сценарии "случайностей". А он точно серьезно мешал Кремлю, разоблачая истинное лицо московской агрессии на востоке и их диверсионные акты в Украине. Покойся с миром Отомстим", - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Дмитрий Тымчук и его "Информационный сопротивление" много нервов попортили российским спецслужбам. Это все, что можно пока сказать с уверенностью", - написал аналитик Владимир Горбач.

 

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