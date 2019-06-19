Гибель Дмитрия Тымчука: полиция не исключает версию убийства

19 июня, 2019, 14:38

Полиция не исключает версию умышленного убийства по делу о гибели народного депутата от "Народного Фронта" Дмитрия Тымчука

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Еспресо.TV

"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и версии криминального характера. Они также будут рассматриваться", - сказал он.

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Отмечается, что на момент гибели Тимчук находился не один. Полиция сейчас собирает свидетельства жены и соседей.

Как сообщил Украинской правде пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало, уголовное производство открыли по ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.