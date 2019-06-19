Гибель Дмитрия Тымчука: полиция не исключает версию убийства
Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Еспресо.TV
"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и версии криминального характера. Они также будут рассматриваться", - сказал он.
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Отмечается, что на момент гибели Тимчук находился не один. Полиция сейчас собирает свидетельства жены и соседей.
Как сообщил Украинской правде пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало, уголовное производство открыли по ст. 115 УК "Умышленное убийство".
Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением.
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