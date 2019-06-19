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Espreso.tvОбществоВ Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тимчук
Трагедия произошла во время чистки огнестрельного наградного оружия

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Вартови.Еспресо получили предварительную информацию о том, что в столице погиб народный депутат.

Отмечается, что трагедия произошла во время чистки огнестрельного наградного оружия.

Фамилия народного депутата уточняется.

Позже выяснилось, что народный депутат - Дмитрий Тымчук ( "Народный фронт").

Информацию Еспресо.TV подтвердил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Справка:

Дмитрий Тимчук - украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Подполковник запаса, координатор группы "Информационный сопротивление".

Подробно освещал оккупацию Крыма Россией, интервенцию Российской Федерации в Украине в целом, а также сепаратистские выступления и русский диверсионной деятельности в Украине. Народный депутат Украины 8-го созыва.

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