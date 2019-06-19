Аксенов прокомментировал упоминание своего имени в отчетах по MH17

19 июня, 2019, 19:36

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов отвергает обвинения в причастности к катастрофе самолета "Боинг" рейса MH17, который был сбит 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом

Об этом он сказал в комментарии "Криминформ".

"Ракеты не чистил, к запуску не готовил", - ответил Аксенов.

Он подтвердил свои давние связи с руководителями поддерживаемых Россией вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР" и заявил о полной поддержке их в будущем.

"Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно", - добавил Аксенов.