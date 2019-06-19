Аксенов прокомментировал упоминание своего имени в отчетах по MH17
19 июня, 2019, 19:36
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов отвергает обвинения в причастности к катастрофе самолета "Боинг" рейса MH17, который был сбит 17 июля 2014 г. в небе над Донбассом
Об этом он сказал в комментарии "Криминформ".
"Ракеты не чистил, к запуску не готовил", - ответил Аксенов.
Он подтвердил свои давние связи с руководителями поддерживаемых Россией вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР" и заявил о полной поддержке их в будущем.
"Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно", - добавил Аксенов.
- Судебный процесс по основным подозреваемым начнется 9 марта 2020 г. в национальном суде Королевства Нидерланды.
- Дело МН17: Генсек НАТО назвал обнародование имен подозреваемых в трагедии важной вехой .
- Официальное следствие назвало имена 4 подозреваемых в сбивании малайзийского Боинга
- МИД Украины считает, что следствие должно выяснить роль Аксенова в сбивании самолета MH17
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