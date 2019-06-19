МИД: следствие должно выяснить роль Аксенова в сбивании самолета MH17
Об этом сообщается на сайте МИД.
"Обнародованные 19 июня Общей следственной группой результаты расследования сбивания самолета Малайзийских авиалиний МН17 имеют ключевое значение, ведь дают окончательный ответ на вопрос, откуда смертоносное оружие попало на территорию Украины и кто организовал эту операцию", - отметили в МИД Украины.
В связи с этим сказано, что были названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб, и гражданин Украины, который оказывал им содействие.
"Следствию еще предстоит выяснить роль т.н. "премьер-министра Крыма" С.Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа "Бука"", - говорится в заявлении.
- Судебный процесс по основным подозреваемых начнется 9 марта 2020 г. в национальном суде Королевства Нидерланды.
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