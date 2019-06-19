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Espreso.tvОбществоДело МН17: Генсек НАТО назвал обнародование имен подозреваемых в трагедии важной вехой

Дело МН17: Генсек НАТО назвал обнародование имен подозреваемых в трагедии важной вехой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и в правовой системе Нидерландов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группы о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран ", - отметил Столтенберг.

Он отметил, что "вполне уверен в независимости и профессионализме расследования и в правовой системе Нидерландов".

"Как ясно дал понять Совет безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказал генсек НАТО.

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