Дело МН17: Генсек НАТО назвал обнародование имен подозреваемых в трагедии важной вехой
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группы о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечению справедливости за убийство 298 человек из 17 стран ", - отметил Столтенберг.
Он отметил, что "вполне уверен в независимости и профессионализме расследования и в правовой системе Нидерландов".
"Как ясно дал понять Совет безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказал генсек НАТО.
- Сегодня в Нидерландах официальное следствие назвало имена 4 подозреваемых в сбивании малайзийского Боинга
- Международная следственная группа (JIT) по расследованию причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе 2014 г. не будет просить Россию и Украину об экстрадиции четырех подозреваемых в сбивании самолета из-за запрета в Конституции
Читайте также
-
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются