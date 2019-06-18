В "Роме" вспыхнул скандал из-за Фонсеки

18 июня, 2019, 11:19

Экс-капитан и спортивный директор "Ромы" Франческо Тотти рассказал о конфликте с руководством клуба из-за ситуации с главным тренером

Слова Тотти приводит Football Italia.

По словам легенды "Ромы", он не поехал в Лондон на встречу руководства клуба с Паулу Фонсекой, потому что ему позвонили за два дня до нее.

"На тот момент "Рома" уже договорилась с португальцем. Единственный тренер, с которым я когда-либо разговаривал по телефону, был Антонио Конте. Это неправда, что я звонил или отправлял сообщение Гасперини, Гаттузо и Михайловичу. Это все фантазии. Они ведут себя, как будто я сделал все эти звонки и получил отказ, а они сделали один звонок Фонсеке, и он согласился. Нет, это не так. Я не буду выглядеть дураком. В этом нет никакой правды", - сказал Тотти.