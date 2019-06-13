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Espreso.tvСпортАхметов рассказал, сколько "Рома" заплатила "Шахтеру" за Фонсеку

Ахметов рассказал, сколько "Рома" заплатила "Шахтеру" за Фонсеку


фото: footballua.tv
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов обнародовал сумму компенсации, которую итальянская "Рома" заплатила дончанам за португальского тренера Паулу Фонсеку

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Ахметова, "Шахтер" взял у "Ромы" 1,5 млн евро, вместо 5 млн евро отступных, которые были прописаны в контракте Фонсеки.

"Мы расстались с Фонсекой по-хорошему, друзьями. Желаем ему удачи, надеюсь, он всегда будет переживать за нашу команду. Мы всегда зарабатываем. По поводу Фонсеки договорились на 1,5 млн евро, потому что "Рома" не готова была платить 5, которые были прописаны у него в контракте", - сказал Ахметов.

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