Ахметов рассказал, сколько "Рома" заплатила "Шахтеру" за Фонсеку
13 июня, 2019, 11:37
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов обнародовал сумму компенсации, которую итальянская "Рома" заплатила дончанам за португальского тренера Паулу Фонсеку
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По словам Ахметова, "Шахтер" взял у "Ромы" 1,5 млн евро, вместо 5 млн евро отступных, которые были прописаны в контракте Фонсеки.
"Мы расстались с Фонсекой по-хорошему, друзьями. Желаем ему удачи, надеюсь, он всегда будет переживать за нашу команду. Мы всегда зарабатываем. По поводу Фонсеки договорились на 1,5 млн евро, потому что "Рома" не готова была платить 5, которые были прописаны у него в контракте", - сказал Ахметов.
- 11 июня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы" .
- 12 июня новым главным тренером "Шахтера" было назначен другой португалец - Луиш Каштру .
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