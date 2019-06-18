Стефанчук: в Раде сняли с рассмотрения все законопроекты Зеленского

18 июня, 2019, 12:35

Все законопроекты президента Украины Владимира Зеленского сняты с рассмотрения Верховной Рады

Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина.

Представитель главы государства отметил, что Верховная Рада не поддержала ни одной инициативы президента.

"За период с момента инаугурации президента с 20 мая по 7 июня парламент не поддержал ни одной инициативы президента. В частности, из внесенных 5 законопроектов и трех представлений. Они считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения", - заявил Стефанчук.

Он призвал парламент на этой неделе рассмотреть три представления президента об увольнении генерального прокурора, увольнении министра иностранных дел и назначении Вадима Пристайко новым главой МИД.