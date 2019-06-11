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Espreso.tvОбществоРада получила представление о замене Климкина на Пристайко и увольнение Луценко

Рада получила представление о замене Климкина на Пристайко и увольнение Луценко

В Верховной Раде зарегистрированы представления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении вместо него Вадима Пристайко

Соответствующие проекты постановлений обнародованы на сайте парламента, сообщает пресс-служба Рады.

Проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины зарегистрирован под №10380.

Проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел зарегистрирован под №10381 и проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины зарегистрирован под №10382 .

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