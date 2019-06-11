Рада получила представление о замене Климкина на Пристайко и увольнение Луценко
11 июня, 2019, 19:00
В Верховной Раде зарегистрированы представления президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении вместо него Вадима Пристайко
Соответствующие проекты постановлений обнародованы на сайте парламента, сообщает пресс-служба Рады.
Проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Президентом Украины Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины зарегистрирован под №10380.
Проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел зарегистрирован под №10381 и проект постановления о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины зарегистрирован под №10382 .
- Напомним, 11 июня заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент внес представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора, Павла Климкина - с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко.
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