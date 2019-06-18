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Espreso.tvОбществоРада за день рассмотрела более 10% поправок в избирательный кодекс

Рада за день рассмотрела более 10% поправок в избирательный кодекс

Верховная Рада 18 июня рассмотрела более 10% поправок ко второму чтению нового избирательного кодекса

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

Нардепы рассмотрели 466 поправок в избирательный кодекс, а всего их в документе - 4 тыс. 568, говорится в сообщении

"Продолжим рассмотрение с правки 467", - отметил глава парламента.

После этого глава Совета Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента.

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