Рада за день рассмотрела более 10% поправок в избирательный кодекс
18 июня, 2019, 18:53
Верховная Рада 18 июня рассмотрела более 10% поправок ко второму чтению нового избирательного кодекса
Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.
Нардепы рассмотрели 466 поправок в избирательный кодекс, а всего их в документе - 4 тыс. 568, говорится в сообщении
"Продолжим рассмотрение с правки 467", - отметил глава парламента.
После этого глава Совета Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента.
- Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 11 июля.
- 18 июня докладчик по рассмотрению избирательного кодекса в Раде Александр Черненко заявил, что одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагалось, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.
- Комитет по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать без выходных во время выборов.
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