Парубий сказал, когда Рада может проголосовать за новый избирательный кодекс

6 июня, 2019, 15:59

Избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 4 или 11 июля

Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

"Я думаю, это рассмотрение займет две или три недели. Заключительный день у нас будет 11 июля. Я думаю, что все должны собраться, ведь это будет заключительное заседание Верховной Рады Украины. Если удастся быстрее на неделю, то 4 июля. Я вижу две рабочие даты для возможного голосования. Или 4 июля, или 11 июля ", - заявил Парубий.