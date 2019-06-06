Парубий сказал, когда Рада может проголосовать за новый избирательный кодекс
6 июня, 2019, 15:59
Избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 4 или 11 июля
Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает РБК-Украина.
"Я думаю, это рассмотрение займет две или три недели. Заключительный день у нас будет 11 июля. Я думаю, что все должны собраться, ведь это будет заключительное заседание Верховной Рады Украины. Если удастся быстрее на неделю, то 4 июля. Я вижу две рабочие даты для возможного голосования. Или 4 июля, или 11 июля ", - заявил Парубий.
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