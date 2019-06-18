В избирательном кодексе предлагали отменить промежуточные отчеты НАПК, - Черненко
18 июня, 2019, 15:14
Одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагалось, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов
Об этом заявил докладчик по рассмотрению избирательного кодекса в Раде Александр Черненко, сообщает РБК-Украина.
Соответствующая поправка была предложена комитетом по вопросам правовой политики и правосудия, но при рассмотрении в зале парламента получила лишь 27 голосов.
"192-я поправка предлагает отказаться от промежуточных финансовых отчетов. Они возлагают много работы на партийные штабы за короткое время до выборов, а они не успевают. Поэтому мы за то, чтобы НАПК обнародовало финальные финансовые отчеты и отказалось от публикации промежуточных. Поэтому рабочая группа рекомендует поддержать эту поправку", - заявил Черненко.
- Напомним, 29 мая глава рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко заявил, что в избирательный кодекс было подано 4 тыс. 307 поправок от 101 субъекта.
- Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 11 июля.
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