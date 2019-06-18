В избирательном кодексе предлагали отменить промежуточные отчеты НАПК, - Черненко

18 июня, 2019, 15:14

Одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагалось, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов

Об этом заявил докладчик по рассмотрению избирательного кодекса в Раде Александр Черненко, сообщает РБК-Украина.

Соответствующая поправка была предложена комитетом по вопросам правовой политики и правосудия, но при рассмотрении в зале парламента получила лишь 27 голосов.

"192-я поправка предлагает отказаться от промежуточных финансовых отчетов. Они возлагают много работы на партийные штабы за короткое время до выборов, а они не успевают. Поэтому мы за то, чтобы НАПК обнародовало финальные финансовые отчеты и отказалось от публикации промежуточных. Поэтому рабочая группа рекомендует поддержать эту поправку", - заявил Черненко.