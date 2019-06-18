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Espreso.tvОбществоВ избирательном кодексе предлагают отменить выходные для госслужб на время выборов

В избирательном кодексе предлагают отменить выходные для госслужб на время выборов

Комитет по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных

Об этом сообщил докладчик по рассмотрению нового избирательного кодекса в Верховной Раде Александр Черненко, передает РБК-Украина.

Отмечается, что такие меры помогут не тормозить избирательный процесс.

"Поправка рабочей группы, которая предлагает дополнить статьей об организации работы различных государственных служб: казначейства, Нацполиции, Государственного реестра избирателей и других в выходные дни во время выборов", - отметил Черненко.

Он пояснил, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

"Эта поправка предлагает, чтобы все эти государственные органы во время избирательного процесса в выходные работали и избирательный процесс не тормозился", - отметил депутат.

Однако поправку №194 поддержали только 29 народных депутатов.

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