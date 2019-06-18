В избирательном кодексе предлагают отменить выходные для госслужб на время выборов
Об этом сообщил докладчик по рассмотрению нового избирательного кодекса в Верховной Раде Александр Черненко, передает РБК-Украина.
Отмечается, что такие меры помогут не тормозить избирательный процесс.
"Поправка рабочей группы, которая предлагает дополнить статьей об организации работы различных государственных служб: казначейства, Нацполиции, Государственного реестра избирателей и других в выходные дни во время выборов", - отметил Черненко.
Он пояснил, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.
"Эта поправка предлагает, чтобы все эти государственные органы во время избирательного процесса в выходные работали и избирательный процесс не тормозился", - отметил депутат.
Однако поправку №194 поддержали только 29 народных депутатов.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-