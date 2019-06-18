Порошенко о приговоре по "делу Хизб ут-Тахрир": Оккупанты продолжают превращать Крым в концлагерь

18 июня, 2019, 20:19

По словам бывшего президента Украины, решением, которое вынес оккупационный суд, агрессор проверяет пределы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

"Оккупационные российские власти продолжают превращать украинский Крым в настоящий концентрационный лагерь. Сегодня по результатам очередного судилища в РФ пять крымских татар получили длительные сроки заключения по сфальсифицированным обвинениям в организации или участии в деятельности террористической организации. Позорное решение, которым агрессор проверяет границы единства и солидарности с Украиной и наши красные линии ", - отметил он.

Порошенко также добавил, что ответ должен быть четким и твердым. "Мир должен усилить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников Кремля", - написал пятый президент Украины.