Украина выразила РФ протест из-за приговора фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

18 июня, 2019, 17:29

Министерство иностранных дел Украины выразило России протест из-за осуждения фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" граждан Украины крымскотатарского происхождения

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, объявленным в городе Ростов-на-Дону 18 июня гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилов, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что как и у предыдущих случаях, т.н. "Суд" отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пяти украинских граждан - фигурантов т.н. "Симферопольской дела Хизб ут-Тахрир".

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.