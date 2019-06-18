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Espreso.tvОбществоУкраина выразила РФ протест из-за приговора фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Украина выразила РФ протест из-за приговора фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Министерство иностранных дел Украины выразило России протест из-за осуждения фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" граждан Украины крымскотатарского происхождения

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, объявленным в городе Ростов-на-Дону 18 июня гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилов, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что как и у предыдущих случаях, т.н. "Суд" отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пяти украинских граждан - фигурантов т.н. "Симферопольской дела Хизб ут-Тахрир".

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

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