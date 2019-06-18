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Espreso.tvОбществоЗащита осужденных в Крыму в "деле Хизб ут-Тахрир" обжалует приговор

Защита осужденных в Крыму в "деле Хизб ут-Тахрир" обжалует приговор

Защита фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" назвала приговор Северо-Кавказского окружного военного суда ожидаемым и планирует обжаловать его в вышестоящей инстанции

Об этом сообщила адвокат Лиля Гемеджи, передает Крым.Реалии.

"Сроки ожидаемые и для защитников, и для подсудимых. Мы сначала говорили о том, что приговор по этим делам вынесено задолго до начала судебного следствия, результат его уже был написан. Заседание, которые проходили в Ростове - это лишь имитация справедливого судебного процесса" , - сказала адвокат.

По словам Гемеджи, фигуранты дела не удивлены решением суда усилить (по сравнению с запросом гособвинения) наказание трем из них - Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову, - хотя "до последнего верили в смелость и справедливость судей".

Она также отметила, что защита подаст апелляционную жалобу на приговор.

"Это только срок на бумаге. Срок, который они будут отбывать в реальности, зависит не от судей и не от прокуроров. Репрессии можно остановить только политической волей. Но, к сожалению, или власть не хочет этого делать, или это целенаправленная политика геноцида по определенной нации или религии. В Крыму обе эти признаки составляют единое целое ", - подытожила Гемеджи.

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