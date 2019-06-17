17 июня, 2019, 16:35

Убитой в результате покушения известной украинской общественной деятельнице, управляющей делами исполкома городского совета Херсона после победы Революции Достоинства Екатерине Гандзюк сегодня, 17 июня 2019 года, исполнилось бы 34 года

Об этом в своем Теlegram-канале написал один из руководителей проукраинских сил Одессы, бывший председатель местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который сам пережил два заказных нападения.

Вот его слова:

"Ей должно было исполниться 34. Но теперь всегда будет 33.



Убийство Кати это история не только о ней. Не только о непосаженых заказчиках (...). Не только о литре кислоты, которой ее убили.

Это обо всех нас. О реальности, в которой тебя могут убить за то, что ты кому-то не нравишься, а твоя критика ломает коррупционные схемы. И потом полиция будет делать все, чтобы причастные избежали наказания, а виновным назначают случайного человека. И за это тоже никого не наказывают.

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История убийства Кати это о том, как убивают наше будущее. Безнаказанно и целенаправленно уничтожают возможности творить положительные изменения. Изменения, к которым так стремилась Катя. Изменения, за которые ее убили.

Изменения, которых мы обязаны добиваться, потому что именно это и будет лучшим памятником для нее. Ради того, чтобы такое больше не повторилось. Чтобы в Украине не могли безнаказанно убивать людей на заказ. Чтобы не могли уничтожать наше будущее, которым, несомненно, она и была".

Отметим, что заказчиками покушения на Гандзюк Стерненко считает руководство области - "Рищука, Гордеева и Мангера", с которыми она постоянно конфликтовала. Те же отрицают обвинения и называют ее насильственную смерть предвыборной провокацией. В частности, Владислав Мангер (на момент совершения покушения - председатель Херсонского облсовета и областной организации партии "Батькивщина") уверен, что провокация была совершена против него лично и против "Батькивщины".

Гандзюк в свою очередь вышла из состава "Батькивщины", когда Мангер, в прошлом - помощник нардепов из СДПУ(о) и ПР, возглавил областную ячейку.