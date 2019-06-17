Сегодня - день рождения Екатерины Гандзюк
Об этом в своем Теlegram-канале написал один из руководителей проукраинских сил Одессы, бывший председатель местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который сам пережил два заказных нападения.
Вот его слова:
"Ей должно было исполниться 34. Но теперь всегда будет 33.
Убийство Кати это история не только о ней. Не только о непосаженых заказчиках (...). Не только о литре кислоты, которой ее убили.
Это обо всех нас. О реальности, в которой тебя могут убить за то, что ты кому-то не нравишься, а твоя критика ломает коррупционные схемы. И потом полиция будет делать все, чтобы причастные избежали наказания, а виновным назначают случайного человека. И за это тоже никого не наказывают.
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История убийства Кати это о том, как убивают наше будущее. Безнаказанно и целенаправленно уничтожают возможности творить положительные изменения. Изменения, к которым так стремилась Катя. Изменения, за которые ее убили.
Изменения, которых мы обязаны добиваться, потому что именно это и будет лучшим памятником для нее. Ради того, чтобы такое больше не повторилось. Чтобы в Украине не могли безнаказанно убивать людей на заказ. Чтобы не могли уничтожать наше будущее, которым, несомненно, она и была".
Отметим, что заказчиками покушения на Гандзюк Стерненко считает руководство области - "Рищука, Гордеева и Мангера", с которыми она постоянно конфликтовала. Те же отрицают обвинения и называют ее насильственную смерть предвыборной провокацией. В частности, Владислав Мангер (на момент совершения покушения - председатель Херсонского облсовета и областной организации партии "Батькивщина") уверен, что провокация была совершена против него лично и против "Батькивщины".
Гандзюк в свою очередь вышла из состава "Батькивщины", когда Мангер, в прошлом - помощник нардепов из СДПУ(о) и ПР, возглавил областную ячейку.
- 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области объявил приговор пятерым исполнителям покушения на Гандзюк. Ни один из них не получил пожизненного заключения, только от 3 до 6 лет: Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, Никиту Грабчука к 6-ти, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского к 4 годам, Виктора Горбунова к 3 годам. Все они свою вину признали.
- Васянович на суде заявил, что он с другими соучастниками хотел лишь "проучить" Гандзюк.
- Подозреваемый же в организации нападения Алексей Левин объявлен в международный розыск.
- Заказчики судом не установлены.
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