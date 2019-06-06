Осужденный за покушение на Гандзюк заявил, что хотел "наказать сепаратистку"
6 июня, 2019, 17:22
В Покровском райсуде Днепропетровщины Владимир Васянович признал свою вину и отметил, что "хотел проучить" девушку
Об этом сообщает Общественное.
Васянович рассказал, что якобы "они хотели наказать сепаратистку".
"На размышления времени не было - всего две недели", - отметил он.
Он отметил, что все должно быть не так, они "хотели проучить сепаратистку и коррупционерку".
Другие участники нападения Никита Грабчук и Сергей Торбин комментировать отказались.
Подозреваемый в участии в покушении на Екатерину Гандзюк на заседании суда рассказал, что хотел "наказать сепаратистку". Он признает свою вину и говорит, что "все должно было быть не так" pic.twitter.com/WhM7a9kA5H- Hromadske.UA (@HromadskeUA) 6 июня 2019 г.
- Напомним, 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк: Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, Никиту Грабчука к 6-ти, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского к 4 годам, Виктора Горбунова к 3 годам.