Осужденный за покушение на Гандзюк заявил, что хотел "наказать сепаратистку"

6 июня, 2019, 17:22

В Покровском райсуде Днепропетровщины Владимир Васянович признал свою вину и отметил, что "хотел проучить" девушку

Об этом сообщает Общественное.

Васянович рассказал, что якобы "они хотели наказать сепаратистку".

"На размышления времени не было - всего две недели", - отметил он.

Он отметил, что все должно быть не так, они "хотели проучить сепаратистку и коррупционерку".

Другие участники нападения Никита Грабчук и Сергей Торбин комментировать отказались.