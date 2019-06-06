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Espreso.tvОбществоОсужденный за покушение на Гандзюк заявил, что хотел "наказать сепаратистку"

Осужденный за покушение на Гандзюк заявил, что хотел "наказать сепаратистку"


фото: screenshot
В Покровском райсуде Днепропетровщины Владимир Васянович признал свою вину и отметил, что "хотел проучить" девушку

Об этом сообщает Общественное.

Васянович рассказал, что якобы "они хотели наказать сепаратистку".

"На размышления времени не было - всего две недели", - отметил он.

Он отметил, что все должно быть не так, они "хотели проучить сепаратистку и коррупционерку".

Другие участники нападения Никита Грабчук и Сергей Торбин комментировать отказались.

  • Напомним, 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк: Сергея Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, Никиту Грабчука к 6-ти, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского к 4 годам, Виктора Горбунова к 3 годам.
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