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Espreso.tvМирТрамп заявил, что танкеры в Оманском заливе атаковал Иран

Трамп заявил, что танкеры в Оманском заливе атаковал Иран


фото: ukrinform.ua
Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе Иран

О со ссылкой на Fox News сообщает "Укринформ" .

"Иран действительно сделал это. Они это устроили, это правда, потому что вы же видели катер. Я думаю, что одна из мин не разорвалась, на ней разве что не было написано, что она иранская. Вы видели катер, который пытается снять мину с борта танкера, это было зафиксировано, они были в этом уличены", - сказал Трамп.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после изучения разведывательной информации о ситуации в Оманском заливе, где в четверг были атакованы два коммерческих танкера, правительство США пришло к выводу, что за нападением стоит Иран.

  • Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как в результате диверсий были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.
  • Совет безопасности ООН провела экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе, на котором, впрочем, не было принято официальных решений.
  • 16 июня военно-морской флот США опубликовал видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе.
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