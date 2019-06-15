Трамп заявил, что танкеры в Оманском заливе атаковал Иран

15 июня, 2019, 15:29

Президент США Дональд Трамп обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе Иран

О со ссылкой на Fox News сообщает "Укринформ" .

"Иран действительно сделал это. Они это устроили, это правда, потому что вы же видели катер. Я думаю, что одна из мин не разорвалась, на ней разве что не было написано, что она иранская. Вы видели катер, который пытается снять мину с борта танкера, это было зафиксировано, они были в этом уличены", - сказал Трамп.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после изучения разведывательной информации о ситуации в Оманском заливе, где в четверг были атакованы два коммерческих танкера, правительство США пришло к выводу, что за нападением стоит Иран.