В Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера
13 июня, 2019, 12:52
В Оманском заливе были совершены атаки на два нефтяных танкера
Об этом сообщает Alarabiya со ссылкой на источники.
"На два танкера, вероятно, совершено нападение в Оманском заливе, а персонал судов был эвакуирован в четверг", - говорится в сообщении.
По словам собеседников, инцидент произошел в 45 километрах от иранского побережья. Одно судно ходило под флагом Панамы, а другое - под флагом Маршалловых островов.
При этом сообщается, что суда прислали 5-му флоту США, который базируется в регионе, оповещение о бедствии на борту.
Как сообщалось, 13 мая четыре саудовских нефтяных танкера были подданы диверсионной атаке у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-