В Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера

"На два танкера, вероятно, совершено нападение в Оманском заливе, а персонал судов был эвакуирован в четверг", - говорится в сообщении.

По словам собеседников, инцидент произошел в 45 километрах от иранского побережья. Одно судно ходило под флагом Панамы, а другое - под флагом Маршалловых островов.

При этом сообщается, что суда прислали 5-му флоту США, который базируется в регионе, оповещение о бедствии на борту.

Как сообщалось, 13 мая четыре саудовских нефтяных танкера были подданы диверсионной атаке у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.