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Espreso.tvМирСША обнародовали видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

США обнародовали видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

Военно-морской флот США опубликовал видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

Как заявляет командование ВМФ, на них видно, как иранские военные снимают с судна Kokuka Courageous мину, которая не разорвалась.

Ранее о ней рассказал телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Как отмечается, эта мина принадлежит к тому же типу, который использовался для диверсий против четырех нефтяных танкеров у берегов ОАЭ в мае.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как в результате диверсий были повреждены четыре нефтяные танкеры у побережья ОАЭ.

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе, на котором, впрочем, не было принято в фицийних решений.

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