Нападение на танкеры возле Омана: Совбез ООН не поддержал американскую версию
14 июня, 2019, 07:36
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атак на танкеры в Оманском заливе
Отмечается, что члены Совбеза осудили атаку на танкеры и призвали тщательно расследовать инцидент, передает DW .
Официальных решений о событиях в Оманском заливе на экстренном заседании Совета безопасности ООН принято не было.
По словам представителя председательствующего в ООН Кувейта Мансура Айяд аль-атайба, США не предоставили Совбезу доказательств причастности Ирана к инциденту.
В то же время постоянный представитель США при ООН Джон Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран.
- Напомним, что в Оманском заливе были совершены атаки на два нефтяных танкера.
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