Нападение на танкеры возле Омана: Совбез ООН не поддержал американскую версию

14 июня, 2019, 07:36

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атак на танкеры в Оманском заливе

Отмечается, что члены Совбеза осудили атаку на танкеры и призвали тщательно расследовать инцидент, передает DW .

Официальных решений о событиях в Оманском заливе на экстренном заседании Совета безопасности ООН принято не было.

По словам представителя председательствующего в ООН Кувейта Мансура Айяд аль-атайба, США не предоставили Совбезу доказательств причастности Ирана к инциденту.

В то же время постоянный представитель США при ООН Джон Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран.