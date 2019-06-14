Усик снова поехал в оккупированный Крым

14 июня, 2019, 13:26

Украинский боксер Александр Усик посетил аннексированный Крым

Видео Усика из Крыма показано в instagram.

Украинский боксер посетил родной Симферополь и заглянул на тренировку к первому тренеру Сергею Лапину, который продолжает тренировать в Крыму.

Усик пообщался с новыми воспитанниками тренера и присутствовать на тренировке.