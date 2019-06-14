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Espreso.tvСпортУсик снова поехал в оккупированный Крым

Усик снова поехал в оккупированный Крым


фото: facebook
Украинский боксер Александр Усик посетил аннексированный Крым

Видео Усика из Крыма показано в instagram.

Украинский боксер посетил родной Симферополь и заглянул на тренировку к первому тренеру Сергею Лапину, который продолжает тренировать в Крыму.

Усик пообщался с новыми воспитанниками тренера и присутствовать на тренировке.

 

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