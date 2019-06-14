Усик снова поехал в оккупированный Крым
14 июня, 2019, 13:26
Украинский боксер Александр Усик посетил аннексированный Крым
Видео Усика из Крыма показано в instagram.
Украинский боксер посетил родной Симферополь и заглянул на тренировку к первому тренеру Сергею Лапину, который продолжает тренировать в Крыму.
Усик пообщался с новыми воспитанниками тренера и присутствовать на тренировке.
- Напомним, 13 июня украинский боксер Александр Усик назвал сложным спарринг-партнером другого украинского чемпиона.
- 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
- Украинског боксера Александра Усика лишили титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
- 13 мая Усика назвали "Ватаном" и расспросили о травме.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-