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Espreso.tvСпортКруче Кличко: Усик удивил именем самого сложного спарринг-партнера

Круче Кличко: Усик удивил именем самого сложного спарринг-партнера


фото: dt.ua
Украинский боксер Александр Усик назвал самым сложным спарринг-партнером другого украинского чемпиона

Об этом Усик рассказал на своем канале в YouTube.

По словам чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF (Всемирной боксерской федерации), самым сложным его спарринг-партнером оказался другой украинский боксер - Александр Гвоздик, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе ( до 79,4).

"Самы сложные спарринг-партнеры? Когда я готовился к Гассиев, туо это были Гвоздик и Роман Капитоненко. С Гвоздиком много раундов было, много минут и Александр бил меня, пытался бить сильно, у него это получалось, не боялся меня. Нет, ну я потом отдал ему на следующих спаррингах, но он бил меня очень сильно тогда", - признался Усик.

Отметим, что с Александром Усиком регулярно спаррингует экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который осенью прошлого года помогал соотечественнику готовиться к бою с британцем Тони Беллью.

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