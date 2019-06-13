Круче Кличко: Усик удивил именем самого сложного спарринг-партнера
Об этом Усик рассказал на своем канале в YouTube.
По словам чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) по версии IBF (Всемирной боксерской федерации), самым сложным его спарринг-партнером оказался другой украинский боксер - Александр Гвоздик, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе ( до 79,4).
"Самы сложные спарринг-партнеры? Когда я готовился к Гассиев, туо это были Гвоздик и Роман Капитоненко. С Гвоздиком много раундов было, много минут и Александр бил меня, пытался бить сильно, у него это получалось, не боялся меня. Нет, ну я потом отдал ему на следующих спаррингах, но он бил меня очень сильно тогда", - признался Усик.
Отметим, что с Александром Усиком регулярно спаррингует экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который осенью прошлого года помогал соотечественнику готовиться к бою с британцем Тони Беллью.
- Напомним, 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
- Украинского боксера Александра Усика лишили титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC.
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