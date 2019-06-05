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Espreso.tvСпортВ Усика отобрали еще один чемпионский титул

В Усика отобрали еще один чемпионский титул


фото: bbc
Украинский боксер Александр Усик лишили титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC

Об этом сообщает ESPN .

WBC (Всемирный боксерский совет) объявила, что титул организации в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) отныне вакантный. Экс-чемпион WBC Александр Усик объявлен "чемпионом в отпуске". Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта Усика в супертяжелом весе.

Если Усик захочет вернуться в первый тяжелый вес, то он может немедленно драться за титул WBC.

В мае украинца лишили титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), однако он продолжает владеть поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Вакантный титул WBC разыграют латвиец Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацки, которые встретятся 15 июня Риге. Оба этих боксеров ранее побеждал Усик.

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