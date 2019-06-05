В Усика отобрали еще один чемпионский титул
Об этом сообщает ESPN .
WBC (Всемирный боксерский совет) объявила, что титул организации в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) отныне вакантный. Экс-чемпион WBC Александр Усик объявлен "чемпионом в отпуске". Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта Усика в супертяжелом весе.
Если Усик захочет вернуться в первый тяжелый вес, то он может немедленно драться за титул WBC.
В мае украинца лишили титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), однако он продолжает владеть поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Вакантный титул WBC разыграют латвиец Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацки, которые встретятся 15 июня Риге. Оба этих боксеров ранее побеждал Усик.
- Напомним, 2 мая титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, который ранее принадлежал украинцу Александру Усику, отдали россиянину Денису Лебедеву .