В Усика отобрали еще один чемпионский титул

5 июня, 2019, 10:27

Украинский боксер Александр Усик лишили титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC

Об этом сообщает ESPN .

WBC (Всемирный боксерский совет) объявила, что титул организации в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) отныне вакантный. Экс-чемпион WBC Александр Усик объявлен "чемпионом в отпуске". Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта Усика в супертяжелом весе.

Если Усик захочет вернуться в первый тяжелый вес, то он может немедленно драться за титул WBC.

В мае украинца лишили титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), однако он продолжает владеть поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Вакантный титул WBC разыграют латвиец Майрис Бриедис и поляк Кшиштоф Гловацки, которые встретятся 15 июня Риге. Оба этих боксеров ранее побеждал Усик.