В Одессе похоронили медсестру, которая погибла во время пожара в психиатрической больнице

13 июня, 2019, 19:11

Юлия Никита погибла, спасая пациентов пожилого возраста, которые не могли передвигаться самостоятельно

Об этом сообщает "Громадське".

В Одессе 13 июня похоронили медсестру Юлию Никиту, погибшую 10 июня во время пожара в психиатрической больнице города. Во время пожара в ночную смену из медперсонала было только три человека. В горевшем отделении находились пациенты пожилого возраста, которые не могли передвигаться самостоятельно. До прибытия пожарных больных спасала медсестра Юлия Никита. От отравления продуктами горения она погибла.

В ту ночь в отделении дежурили трое - Юлия Никита и две санитарки. На церемонии прощания их не было.

"Их затаскали - по допросам, экспертизам, они уже никакие", - пояснила отсутствие санитарок сотрудница психбольницы.

Расходы на погребение медсестры взяла на себя псибольница.