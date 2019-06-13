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Espreso.tvОбществоВ Одессе похоронили медсестру, которая погибла во время пожара в психиатрической больнице

В Одессе похоронили медсестру, которая погибла во время пожара в психиатрической больнице

Юлия Никита погибла, спасая пациентов пожилого возраста, которые не могли передвигаться самостоятельно

Об этом сообщает "Громадське".

В Одессе 13 июня похоронили медсестру Юлию Никиту, погибшую 10 июня во время пожара в психиатрической больнице города. Во время пожара в ночную смену из медперсонала было только три человека. В горевшем отделении находились пациенты пожилого возраста, которые не могли передвигаться самостоятельно. До прибытия пожарных больных спасала медсестра Юлия Никита. От отравления продуктами горения она погибла.

В ту ночь в отделении дежурили трое - Юлия Никита и две санитарки. На церемонии прощания их не было.

"Их затаскали - по допросам, экспертизам, они уже никакие", - пояснила отсутствие санитарок сотрудница психбольницы.

Расходы на погребение медсестры взяла на себя псибольница.

  • Напомним, вечером 10 июня в психиатрической больнице в Одессе произошел крупный пожар, семь человек погибли, десятки пострадали.
  • Полиция назвала предварительную причину- занесение огня извне, но не поджог.
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