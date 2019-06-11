Пожар в психбольнице в Одессе: полиция сомневается в поджоге
Об этом сказала начальница отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, передает Громадское.
"Начаты уголовные производства о нарушении правил пожарной безопасности и второе производство об умышленном убийстве... Что касается поджога, ни один человек из работников полиции не комментировал о поджоге", - сказала она.
По словам заместителя директора департамента ГСЧС Руслана Буханца, пожар начался в результате действий человека. То есть кто-то внутри корпуса уронил зажженную спичку или другой источник огня.
"Причина пожара по предварительным данным - это действия человека. То есть занесение постороннего источника зажигания. Она не связана с неисправностью оборудования или другими подобными причинами", - сказал заместитель директора департамента ГСЧС Руслан Буханец.
- Отметим, что в результате пожара в Одесской психиатрической больнице погибли 6 человек. Среди них как пациенты, так и работники учреждения.
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