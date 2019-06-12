Пожар в одесской больнице: умер еще один человек

12 июня, 2019, 09:12

В больнице скончался еще один человек, пострадавший в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 в" Одесском областном медицинском центре психического здоровья "Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек ", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате пожара в Одесской психиатрической больнице погибли 7 человек. Среди них как пациенты, так и работники учреждения.

Полиция назвала предварительную причину- занесения огня извне, однако, не поджог.