Пожар в одесской больнице: умер еще один человек
12 июня, 2019, 09:12
В больнице скончался еще один человек, пострадавший в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 в" Одесском областном медицинском центре психического здоровья "Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек ", - говорится в сообщении.
Отметим, что в результате пожара в Одесской психиатрической больнице погибли 7 человек. Среди них как пациенты, так и работники учреждения.
Полиция назвала предварительную причину- занесения огня извне, однако, не поджог.
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