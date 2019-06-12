//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПожар в одесской больнице: умер еще один человек

Пожар в одесской больнице: умер еще один человек

В больнице скончался еще один человек, пострадавший в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе г. Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 в" Одесском областном медицинском центре психического здоровья "Одесского облсовета возник пожар, в результате которого погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых 11 июня в больнице умер 1 человек ", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате пожара в Одесской психиатрической больнице погибли 7 человек. Среди них как пациенты, так и работники учреждения.

Полиция назвала предварительную причину- занесения огня извне, однако, не поджог.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать