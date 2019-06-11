Пожар в психиатрической больнице в Одессе: полиция назвала предварительную причину
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне.
В рамках начатых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски.
Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.
Отметим, что в результате пожара в Одесской психиатрической больнице погибли 6 человек. Среди них как пациенты, так и работники учреждения.
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