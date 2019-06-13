Стало известно, где "Динамо" и "Шахтер" сыграют за Суперкубок
13 июня, 2019, 13:36
Определился город, где "Динамо" и "Шахтер" сыграют матч за Суперкубок Украины
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" 28 июля. Поединок за Суперкубок пройдет в Одессе в 10-й раз.
Этот розыгрыш Суперкубка станет 16-м в истории Украины. "Шахтер" 8 раз выигрывал Суперкубок, "Динамо" - 7.
Продажа билетов должна начаться на следующей неделе.
- Напомним, 12 июня стало известно, когда "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок Украины и другие подробности заседания клубов УПЛ.
- Вчера на заседании клубов УПЛ было решено поддержать "Олимпик" , который пока не имеет аттестата на участие в премьер-лиге, и внедрить VAR в чемпионате Украины.
- Журналист Игорь Цыганик заявил, что клубы украинской премьер-лиги, которые поддержали донецкий "Олимпик" в выдаче аттестата на сезон-2019/20, легализовали договорные игры .
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-