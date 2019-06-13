Стало известно, где "Динамо" и "Шахтер" сыграют за Суперкубок

13 июня, 2019, 13:36

Определился город, где "Динамо" и "Шахтер" сыграют матч за Суперкубок Украины

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" 28 июля. Поединок за Суперкубок пройдет в Одессе в 10-й раз.

Этот розыгрыш Суперкубка станет 16-м в истории Украины. "Шахтер" 8 раз выигрывал Суперкубок, "Динамо" - 7.

Продажа билетов должна начаться на следующей неделе.