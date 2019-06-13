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Espreso.tvСпортСтало известно, где "Динамо" и "Шахтер" сыграют за Суперкубок

Стало известно, где "Динамо" и "Шахтер" сыграют за Суперкубок


фото: shakhtar.com
Определился город, где "Динамо" и "Шахтер" сыграют матч за Суперкубок Украины

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" 28 июля. Поединок за Суперкубок пройдет в Одессе в 10-й раз.

Этот розыгрыш Суперкубка станет 16-м в истории Украины. "Шахтер" 8 раз выигрывал Суперкубок, "Динамо" - 7.

Продажа билетов должна начаться на следующей неделе.

  • Напомним, 12 июня стало известно, когда "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок Украины и другие подробности заседания клубов УПЛ.
  • Вчера на заседании клубов УПЛ было решено поддержать "Олимпик" , который пока не имеет аттестата на участие в премьер-лиге, и внедрить VAR в чемпионате Украины.
  • Журналист Игорь Цыганик заявил, что клубы украинской премьер-лиги, которые поддержали донецкий "Олимпик" в выдаче аттестата на сезон-2019/20, легализовали договорные игры .
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