Стала известна дата матча "Шахтер" - "Динамо" за Суперкубок Украины

12 июня, 2019, 15:34

Определилась дата, когда "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок Украины

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Официально футбольный сезон в Украине начнется 28 июля поединком "Шахтер" - "Динамо" за Суперкубок. Такое решение было принято на заседании команд УПЛ. В этот же день начнется чемпионат Украины сезона-2019/20 и состоится часть матчей первого тура регулярного первенства.

Ранее сообщалось, что базовой датой начала сезона было 21 июля, но в этот день в Украине запланированы парламентские выборы.