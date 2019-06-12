Стала известна дата матча "Шахтер" - "Динамо" за Суперкубок Украины
12 июня, 2019, 15:34
Определилась дата, когда "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок Украины
Об этом сообщает "Футбол 24" .
Официально футбольный сезон в Украине начнется 28 июля поединком "Шахтер" - "Динамо" за Суперкубок. Такое решение было принято на заседании команд УПЛ. В этот же день начнется чемпионат Украины сезона-2019/20 и состоится часть матчей первого тура регулярного первенства.
Ранее сообщалось, что базовой датой начала сезона было 21 июля, но в этот день в Украине запланированы парламентские выборы.
- Напомним, сегодня на заседании клубов УПЛ было решено поддержать "Олимпик", который пока не имеет аттестата на участие в премьер-лиге, и внедрить VAR в чемпионате Украины.
- Журналист Игорь Цыганик заявил, что клубы украинской премьер-лиги, которые поддержали донецкий "Олимпик" в выдаче аттестата на сезон-2019/20, легализовали договорные игры .
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