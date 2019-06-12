Украинские футбольные клубы легализовали "договорняки", - журналист
12 июня, 2019, 14:45
Телеведущий и спортивный журналист Игорь Цыганик заявил, что клубы украинской премьер-лиги, которые поддержали донецкий "Олимпик" в выдаче аттестата на сезон-2019/20, легализовали договорные игры
Об этом Цыганик написал в своем Twitter.
"Все клубы поддержали" Олимпик "в премьер-лиге на следующий сезон. Они легализовали договорные матчи в украинском футболе. И вообще коррупцию. Значит, так было можно и можно будет. Теперь пусть больше никто не жалуется, что кто-то кому-то сдает или судьи берут деньги. Клубы сами виноваты ", - написал Игорь.
Ранее ФФУ наказала "Олимпик" за участие молодежных команд в договорных матчах: теперь составы U-19 и U-21 не смогут сыграть в следующем сезоне. По регламенту УПЛ, без молодежных команд основная не может получить допуск к участию в УПЛ.
- Напомним, сегодня на заседании клубов УПЛ было решено поддержать "Олимпик" , который пока не имеет аттестата на участие в премьер-лиге, и внедрить VAR в чемпионате Украины.
- 10 июня появилась информация, что клубы высшего украинского дивизиона выступили против участия в соревнованиях донецкого "Олимпика", который подозревают в договорных играх.
- 29 мая стало известно, что ситуация вокруг клуба высшего украинского дивизиона "Олимпик" остается неопределенной из-за договорных матчей .
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