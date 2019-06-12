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Espreso.tvСпортВ УПЛ внедрили VAR и сохранили клуб, который подозревают в договорных играх

В УПЛ внедрили VAR и сохранили клуб, который подозревают в договорных играх


фото: olimpik.com.ua
Сегодня на заседании клубов УПЛ было решено поддержать "Олимпик", который пока не имеет аттестата на участие в премьер-лиге, и внедрить VAR в чемпионате Украины

Об этом сообщил журналист Кирилл Крыжановский в facebook.

Вероятно, донецкий "Олимпик" сохранит свое место в УПЛ. Молодежная и юношеская команда "Олимпика" были дисквалифицированы из чемпионата Украины за участие в договорных матчах. Поэтому, согласно регламенту, донецкий клуб не может получить аттестат на участие в УПЛ в сезоне 2019/20. Впрочем, клубы УПЛ считают, что "Олимпик" должен продолжить выступления в премьер-лиге.

"Итог: ты играешь договорняки, ФФУ тебя наказывает, клубы голосуют, что безразлично на регламент, тебя оставляют - можешь катать договорняки дальше", - написал журналист.

Кроме того, клубы проголосовали за введение VAR в матчах УПЛ. Ранее сообщалось, что система видеоповторов должна заработать на некоторых матчах Премьер-лиги, начиная с 2020 года.

  • 10 июня появилась информация, что клубы высшего украинского дивизиона выступили против участия в соревнованиях донецкого "Олимпика", который подозревают в договорных играх.
  • 29 мая стало известно, что ситуация вокруг клуба высшего украинского дивизиона "Олимпик" остается неопределенной из-за договорных матчей .
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