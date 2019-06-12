10 фактов о новом тренере "Шахтера" Луише Каштру

13 июня, 2019, 08:41

Дмитрий Марценишин

12 июня новым главным тренером донецкого футбольного клуба "Шахтер" был назначен португалец Луиш Каштру

1. Родился 3 сентября 1961 года в городе Мондройнш на севере Португалии.

2. Луиш Каштру с 1980 года был профессиональным футболистом, играл на позиции правого защитника. Преимущественно выступал в клубах низших португальских дивизионов - "Униан Лейрия", "Виеренше", "Фафи" и "Агеда". В высшей лиге провел три сезона за "Виторию Гимарайнш" и "Элваш". Завершил карьеру в 1997 году.

3. Тренерскую карьеру начал в 1998 году в "Агеде". Также работал в "Мельядо", "Эштаррежи", "Санжуаненсе", "Панафиели", "Порту", "Риу Аве", "Шавеш" и "Витории Гимарайнш".

4. В "Порту" заменил Паулу Фонсеку. Луиш Каштру получил приглашение в один из португальских топ-клубов в 2013 году, где сначала работал со второй командой. По ходу сезона в марте 2014 года заменил на посту главного тренера первой команды своего предшественника в "Шахтере" - Паулу Фонсеку, которого уволили за неудовлетворительные результаты.

Однако под руководством Каштру "драконы" финишировали в чемпионате Португалии только третьими уступив главным конкурентам - "Бенфике" и "Спортингу". Это стоило тренеру работы, которого снова отправили работать с дублем.

5. В сезоне 2018/19 вывел "Виторию Гимарайнш" в еврокубки. Наибольшего успеха Луиш Каштру достиг именно со своей последней командой. Под его руководством "Витория" финишировала в чемпионате Португалии пятой и получила путевку в Лигу Европы. Среди прочего, в активе команды Каштру - победы в прошлом сезоне над португальскими суперклубами - "Бенфикой" и "Спортингом".

6. За свою 21-летнюю тренерскую карьеру Луиш Каштру еще не получил ни одного трофея. Самым весомым достижением португальца остается победа во втором дивизионе чемпионата Португалии с дублерами "Порту", которые, по понятным причинам, не повысились в классе.

7. Каштру заменил в "Шахтере" своего соотечественника Паулу Фонсеку, который за три сезона выиграл с дончанами семь трофеев - три золота чемпионата Украины, три национальных кубка и Суперкубок страны. Фонсека покинул донецкий клуб ради итальянской "Ромы".

8. Луиш Каштру стал пятым иностранным тренером "Шахтера". До него донецкий клуб возглавляли итальянец Невио Скала (2002), немец Бернд Шустер (2003 - 2004), румын Мирча Луческу (2004 - 2016) и португалец Паулу Фонсека (2016 - 2019).

9. За Луиша Каштру "Шахтеру" придется заплатить компенсацию "Витории Гимирайнш", с которой у него был действующий контракт до 2020 года. Сначала речь шла о 1 млн евро отступных. Но позже появилась информация, что дончане решили финансовый вопрос другим способом - они еще на год продлили аренду своего бразильского защитника Додо, который сыграл под руководством Каштру за "Витория" прошлый сезон.

10. Луиш Каштру заключил с "Шахтером" контракт на два года. По словам португальца, он имел несколько предложений от других клубов, но как только что получил приглашение от "Шахтера", смотрел только в сторону украинского клуба.

"Я очень обрадовался приглашению "Шахтера". У меня в руках было несколько проектов для принятия решения. Но как только я получил предложение от "Шахтера", смотрел только в сторону этого клуба", - сказал Каштру.