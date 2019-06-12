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Espreso.tvСпортВ Украине ввели плей-офф за право участия в еврокубках

В Украине ввели плей-офф за право участия в еврокубках


фото: upl.ua
Клубы украинской премьер-лиги на общем собрании проголосовали за введение матчей плей-офф за право сыграть в еврокубках

Об этом сообщает Tribuna.com .

В мини-турнире примут участие команды, занявшие пятое, шестое, седьмое и восьмое места в турнирной таблице. Ожидается проведение полуфинальных матчей и финала.

Матчи 1/2 финала будут состоять из одного матча. Встреча пройдет на поле соперника, который занял более высокое место по итогам сезона.

С данным предложением выступил "Мариуполь".

  • Напомним, сегодня на заседании клубов УПЛ было решено поддержать "Олимпик" , который пока не имеет аттестата на участие в премьер-лиге, и внедрить VAR в чемпионате Украины.
  • Журналист Игорь Цыганик заявил, что клубы украинской премьер-лиги, которые поддержали донецкий "Олимпик" в выдаче аттестата на сезон-2019/20, легализовали договорные игры.
  • Определилась дата, когда "Шахтер" и "Динамо" поборются за Суперкубок Украины .
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