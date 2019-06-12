В Украине ввели плей-офф за право участия в еврокубках
12 июня, 2019, 15:54
Матчи 1/2 финала будут состоять из одного матча. Встреча пройдет на поле соперника, который занял более высокое место по итогам сезона.
Клубы украинской премьер-лиги на общем собрании проголосовали за введение матчей плей-офф за право сыграть в еврокубках
Об этом сообщает Tribuna.com .
В мини-турнире примут участие команды, занявшие пятое, шестое, седьмое и восьмое места в турнирной таблице. Ожидается проведение полуфинальных матчей и финала.
Матчи 1/2 финала будут состоять из одного матча. Встреча пройдет на поле соперника, который занял более высокое место по итогам сезона.
С данным предложением выступил "Мариуполь".
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