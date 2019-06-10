В УПЛ не хотят видеть донецкий клуб, который подозревают в договорных играх
Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.
По данным журналиста, место "Олимпика", которому могут не выдать аттестат на сезон премьер-лиги 2019/20, может занять "Черноморец".
"В случае полного отказа "Олимпику", второй год подряд кабинетным решением в УПЛ, вероятно, оставят "Черноморец". Кулуарно большинство клубов за такую инициативу. Дополнительного плей-офф с "Волынью" не будет. Это и физически невозможно - одесситы по отпускам, и регламентом не предусмотрено ", - написал Бурбас.
"Черноморец" проиграл "Колосу" по сумме двух переходных матчей (0: 0, 0: 2) и вылетел из УПЛ. "Олимпик" занял 9 место в чемпионате Украины.
В случае полного отказа Олимпику второй год подряд кабинетным решением в УПЛ вероятно оставят Черноморец. Кулуарно большинство клубов за такую инициативу. Дополнительного плей-офф с Волынью не будет. Это и физически невозможно - одесситы по отпускам. И регламентом не предусмотрено.- Igor Burbas (@iburbas) 10 июня 2019 г.
- 29 мая стало известно, что ситуация вокруг клуба высшего украинского дивизиона "Олимпик" остается неопределенной из-за договорных матчей.
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